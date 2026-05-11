Eurovision : une tribune pour exclure Israël | Macron fait polémique à Nairobi

Au sommaire de cette édition de Toujours Debout,

Retour sur les événements du samedi 9 mai. En marge du village antifa qui s’est tenu au Panthéon et de la manif qui n’a finalement pas eu lieu du C9M, groupuscule néo-fasciste, notre journaliste Cédric Canton ou encore Gaspard Glanz ont été verbalisé par la police pour avoir simplement voulu faire leur travail. Cédric Canton et l’avocat Alexis Baudelin seront en plateau avec nous.

On parlera aussi de l’Eurovision 2026 qui doit se tenir à Vienne, en Autriche, sur fond d’appel au boycott contre la participation d’Israël. Plusieurs pays ont également annoncé qu’ils ne retransmettront pas l’évènement en signe de protestation et de soutien au Liban et à la Palestine. On parlera de cette affaire avec Imen Habib, porte-parole de BDS Franc.

Enfin, vous n’avez sans doute pas raté le discours d’Emmanuel Macron à Nairobi, au Kenya, dans le cadre du sommet “Africa Forward”, destiné à renforcer les “partenariat gagnant-gagnant” entre la France et continent africain. Un sommet au relent de Françafrique, tout de même. Camille Lesaffre de l’association survie sera avec nous sur ce plateau pour en discuter.