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Rodolphe Saadé veut racheter M6 | Présidentielle 2027 : la gauche de plus en plus dispersée

Au sommaire de cette édition de Toujours Debout,

dans quel état se présentera la gauche en 2027 ? La question de l’union et l’organisation de primaires dans la perspective de l’élection présidentielle est sur toutes les lèvres, on en parlera avec Julie Garnier de LFI et l’essayiste Mathieu Slama.

Rodolphe Saadé, le nouveau magnat de la presse lorgne sur le groupe M6. Le patron de la CMA CGM, détenteur d’une fortune estimée à 7,9 milliard de dollars, veut accélérer les choses sur ce dossier, on en parlera avec le journaliste d’investigation Marc Endeweld.

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