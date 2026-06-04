Dans une société où la transparence est sur toutes les lèvres, la culture du secret n’en finit pas de se développer, Le Média traque les dysfonctionnements de services publics pris au piège de l’argent-roi, mais plus largement les mensonges d’Etat et les infractions des multinationales.
Révélations : une école privée française a ruiné leur vie
200 000 euros, c’est la somme réclamée par 29 étudiants pakistanais à l’établissement d’enseignement supérieur de Paris, Collège de Paris. Des frais de scolarité, parfois les économies de toute une famille, versés au groupe avant de se voir refuser leur visa. Malgré des demandes répétées depuis fin 2024, leur argent ne leur a jamais été restitué. Alertées par la multiplication des plaintes, l’ambassade du Pakistan en France et la représentation diplomatique française au Pakistan sont intervenues auprès du groupe. En vain. À travers des témoignages exclusifs, des échanges de mails et des documents que nous avons pu consulter, voici l’histoire de dizaines d’étudiants piégés dans un interminable combat pour récupérer leurs fonds. Une affaire qui révèle les méthodes des établissements privés et du marché très lucratif des étudiants internationaux pour qui le rêve d'étudier en France a viré au cauchemar.