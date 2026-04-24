Lafarge : comment un groupe du CAC40 a financé Daech

Le 13 avril 2026, huit personnes, dont les anciens plus haut dirigeants du groupe Lafarge ont été condamnés à plusieurs années de prison ferme pour financement du terrorisme. Ils ont été déclarés coupable d’avoir fait transiter 5,6 millions d’euros à des groupes terroristes. Faits inédits : l’ancien PDG, Bruno Lafont et son directeur adjoint, Christian Herrault ont même été incarcérés immédiatement, à la fin de l’audience.

Cette affaire hors-norme nous emmène au cœur de la guerre civile syrienne qui démarre en 2011. Alors que dès 2012, toutes les multinationales quittent le territoire, Lafarge, fleuron industriel français, va continuer de produire ciment quitte à pactiser avec les groupes armés et financer des groupes terroristes sanguinaires dont Daech, quelques mois avant les attentats perpétrés en France. Pour la justice française, c’est évident : Lafarge a contribué au développement des ces groupes terroristes et à leur capacité de projeter des attentats à l’extérieur.

Du rêve industriel à la dérive judiciaire, découvrez comment un industriel français a financé le terrorisme. Témoignage, mails internes, extraits des comités de sureté du groupe et documents exclusifs... Secrets d’instruction vous plonge dans les coulisses de l’affaire Lafarge.