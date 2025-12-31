Mafia, esclavage et exploitation : ce qui se cache derrière les bulles de Champagne

Plongée au cœur d’une affaire qui révèle l’envers sombre du Champagne En 2023, 57 travailleurs saisonniers — pour la plupart sans papiers — sont entassés dans une maison insalubre au cœur de la Marne, réveillés chaque jour à l’aube pour aller vendanger sous pression, menaces et violences.

Transportés « comme des animaux », mal nourris, logés à même le sol, la plupart n’ont même jamais été payés. Le procès des responsables a abouti ce 21 juillet 2025 à plusieurs condamnations à de la prison ferme notamment pour traite des êtres humains.

Un procès parmi d’autres. Car derrière ces affaires : des myriades de sociétés prestataires et tout un système de sous-traitance opaque devenu la face cachée d’un secteur de luxe qui brasse des milliards. Et au bout de la chaîne, de grands noms du Champagne. Tandis que des réseaux d’extrême droite récupèrent l’affaire pour réécrire la réalité, notre enquête vous emmène au plus près des témoignages, des documents judiciaires et des acteurs du dossier.

Un récit nécessaire sur la face cachée du luxueux milieu du Champagne.

