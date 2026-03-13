Paris : enquête sur une municipale explosive qui peut faire basculer la présidentielle

Paris, les élections municipales de 2026 ont pris une tournure sans précédent. Depuis l’annonce d’Anne Hidalgo de ne pas se présenter à un troisième mandat, six candidats se disputent la capitale dans un contexte politique explosif : Rachida Dati pour Les Républicains, Pierre-Yves Bournazel pour Horizons, Emmanuel Grégoire pour la gauche unie, Sophia Chikirou pour La France insoumise, Thierry Mariani pour le RN et Sarah Knafo pour Reconquête. Entre alliances, divisions et ambitions personnelles, la campagne parisienne est marquée par les stratégies nationales de chaque camp. Pour certains, Paris serait moins un objectif électoral qu’un tremplin politique en vue de la présidentielle de 2027. La réforme du mode de scrutin parisien, les possibles alliances au second tour et plusieurs affaires judiciaires visant certaines candidates ajoutent à l’incertitude. La capitale, gouvernée par la gauche depuis 25 ans, pourrait-elle basculer à droite ? Quels sont les enjeux nationaux de la conquête de l’Hôtel de ville de Paris ? A travers des témoignages face caméra et des confidences en off, plongez sur les coulisses d’une bataille politique décisive. “Municipales : Paris, tremplin pour la présidentielle ?”, un reportage de Sarah Duhieu, Lydia Menez et Lorenzo C.