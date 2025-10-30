Dans une société où la transparence est sur toutes les lèvres, la culture du secret n’en finit pas de se développer, Le Média traque les dysfonctionnements de services publics pris au piège de l’argent-roi, mais plus largement les mensonges d’Etat et les infractions des multinationales.
Répression administrative : quand l’état vise les militants
Des gilets jaunes aux victimes de violences policières, peu de temps après avoir eu maille à partir avec la Police, ils ont été la cible d’étonnants contrôles inopinés d’institutions comme la CAF ou l’administration fiscale. Résultat : des sommes mirobolantes à payer pour des personnes souvent précaires et qui se sont souvent avérées injustement réclamées. Y-a-t-il donc un lien entre leur engagement militant et le contrôle des administrations ?
Le Média vous dévoile les liens étroits entre la police et les organismes sociaux et vous démontre comment la police a effectivement transmis un signalement à la CAF concernant une militante investis dans le mouvement des Gilets Jaunes, alors que rien ne le justifiait. Une méthode sournoise de répression administrative qui porte un nom : la méthode « al Capone » du nom du grand bandit américain. La police américaine n’arrivant jamais à le coincer sur des faits criminels, décide de s’attaquer à ses revenus financiers. Résultats : il est condamné pour évasion fiscale.
En France, cette méthode se résume à l’utilisation de l’administratif en lieu et place du judiciaire. D’habitude réservée au grand banditisme ou au terrorisme est-elle utilisée sciemment contre des citoyens jugés trop gênants ? Grace à des documents exclusifs, Le Média vous emmène au cœur de la répression administrative d’état.