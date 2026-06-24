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L'Entretien d'Actu

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Révélations : comment le "système Epstein" a prospéré

On croyait tout savoir sur Jeffrey Epstein. Les victimes, les réseaux, les milliardaires, les responsables politiques, les procès… Et pourtant, cette affaire continue de révéler de nouvelles pièces du puzzle. Pendant plusieurs mois, les journalistes de Society, Emmanuelle Andreani et Anthony Mansuy, ont repris le dossier depuis le début. Des milliers de pages de procédures, des témoignages inédits, des documents judiciaires, des archives… Leur enquête raconte moins le parcours d’un homme que le fonctionnement d’un système de pouvoir, d’argent et d’impunité qui a permis à Jeffrey Epstein de poursuivre ses crimes pendant des années. On en parle tout de suite avec les deux auteurs de cette enquête. 

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