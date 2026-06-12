Mort de Lyhanna : un crime trop ordinaire
L’affaire Lihanna a une nouvelle fois bouleversé l’opinion.
Dans une tribune publiée dans Le Monde, Alice Gayraud, ancienne responsable du plaidoyer de la Ciivise, ne mâche pas ses mots. Elle s’interroge : « La question n’est plus : que faire ? Nous le savons. Elle est : pourquoi ne le faisons-nous pas ? » Elle alerte également sur un phénomène que notre société oublie trop souvent : la domination persistante des adultes sur les enfants. Une domination qui empêche encore, trop souvent, leur parole d’être entendue et protégée. Elle est notre invitée de l’entretien d’actu.