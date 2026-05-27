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L'Entretien d'Actu

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Sondage choc : Mélenchon aux portes du 2nd tour ?

Jean-Luc Mélenchon est à 1 point du second tour, selon le dernier sondage Odoxa publié ce mardi 26 mai. À moins d'un an du scrutin, le candidat insoumis n'a jamais été aussi haut dans les sondages lors de ses trois précédentes tentatives pour accéder à l'Elysée. Comment ça s'explique? Quelle est la stratégie des insoumis pour déjouer les pronostics pour 2027? On en parle tout de suite avec Hugo Touzet, sociologue et spécialiste des sondages et Arnaud Saint-Martin, député LFI de Seine-et-Marne.

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