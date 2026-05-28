Le Code noir : trois siècles d’un scandale français

Dans cet Entretien d'Actu, nous revenons sur un texte vieux de plus de trois siècles : le Code noir. Ce corpus juridique, mis en place sous Louis XIV, organisait et encadrait l’esclavage dans les colonies françaises. Bien que l’esclavage ait été aboli en 1848, ce texte n’avait jamais été officiellement abrogé jusqu’à aujourd’hui.

Pour en parler nous recevons Max Mathiasin, député LIOT de Guadeloupe et porteur d’une proposition de loi transpartisane visant à supprimer formellement le Code noir du droit français. Que contenait réellement ce texte ? Pourquoi avoir attendu 2026 pour l’abroger ? Cette décision constitue-t-elle une avancée historique ou risque-t-elle de rester un symbole sans conséquences concrètes, surtout sous la présidence d'Emmanuel Macron ?

Au cours de cet entretien, nous revenons également sur les questions de réparations, de mémoire coloniale et d’héritage de l’esclavage dans les outre-mer. Vie chère, inégalités, santé, chlordécone, accès au foncier : peut-on parler du passé sans regarder la situation actuelle des territoires ultramarins ? Une discussion sur l’histoire, les responsabilités politiques et les débats qui continuent de traverser la société française.