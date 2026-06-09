Révélations : la stratégie cachée de Macron pour rester au pouvoir (Marc Endeweld)

Macron va-t-il faire un Poutine et a-t-il trouvé en Jean Castex, son Dmitri Medvedev ? Vous vous souvenez ? Quand Vladimir Poutine ne pouvait pas se représenter à la présidence de la Fédération de Russie - parce qu'il était limité par sa constitution à 2 mandats successifs - et qu'il avait envoyé son premier ministre Medvedev à la présidence le temps de pouvoir reconquérir le poste. Emmanuel Macron aurait en tout cas des vues quant à un retour en 2032 et Jean Castex est le nom réfléchi pour assurer l'intérim à partir de 2027.

Comme les futurs candidats du “bloc central” à la présidentielle, Gabriel Attal et Édouard Philippe, ont pris leurs distances de façon plus ou moins explicite, Jean Castex devient le seul outil à la disposition du Président de la République. C’était l’objet du papier de Marc Endeweld, intitulé "Quand Macron rêve de 2032" et disponible sur sa plateforme "The Big Picture", sur Substack. Et ça tombe bien pour Emmanuel Macron car selon Le Figaro, l’ami Castex aurait des idées de présidentielle, et pas seulement quand il se rase (si vous avez la ref).

Pour parler de toute cette affaire, Irving Magi a reçu Marc Endeweld pour l'entretien d'actu.

Pour approfondir : https://marcendeweld.substack.com/p/quand-macron-reve-encore-de-2032