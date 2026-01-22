Je fais un don

Le Journal des luttes, c’est le seul JT quotidien entièrement dédié aux luttes sociales et syndicales en France. Chaque jour, il donne la parole au camp du travail, aux exclu.e.s et à celles et ceux qui les soutiennent, et met en lumière leurs combats et leurs victoires.

RDC : le Congo saigne, le monde regarde ailleurs

La République démocratique du Congo, l’un des pays les plus riches au monde en ressources naturelles, signe un accord de paix avec le Rwanda, sous l’égide des États-Unis. Mais le décalage entre la diplomatie de Washington et la réalité du terrain reste extrêmement profond. Morts, millions de déplacés, crimes sexuels utilisés comme arme de guerre : les civils vivent dans la peur permanente d’être pris pour cible par des milices armées. La communauté internationale et les médias semblent parfois faire semblant de ne pas voir ce qui se passe. Certaines organisations affrontent pourtant la réalité, comme l’association Urgence Pona Mboka. Sa présidente, Edwige Batantou, est avec nous pour en parler.

