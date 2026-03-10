Iran : l'Espagne plus courageuse que Macron ? | l’UE copie le pire de l’ICE de Trump

Au sommaire de cette édition,

L’Espagne ose et tient tête à Donald Trump. Pedro Sanchez fait office d’anomalie en Europe. Il est le seul à condamner ouvertement les guerres impérialistes du président américain, à côté, notre dirigeant Emmanuel Macron fait pâle figure, on en parlera avec un spécialiste de la politique espagnole.

En France, les municipales arrivent à grand pas, plus que quelques jours avant le premier tour, et de nombreux candidats du Rassemblement national sont dans la course. Le Média a enquêté et découvert que plusieurs d’entre eux n’étaient pas aussi propres que leur parti voudrait le faire croire… Nadia Sweeny nous a préparé une petite chronique pour tout vous expliquer.

On termine par notre second plateau de la soirée, consacrée à la directive Retour. Ce texte ultra répressif a été adopté hier par le Parlement européen. Centres pour exilés hors de l’Union européenne, chasse aux migrants. L’avenir des exilés sur le Vieux continent pourrait devenir un véritable cauchemar. Nous en parlerons avec France Terre d’Asile et une avocate spécialisée en droit des étrangers.