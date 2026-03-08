Guerre en Iran, affaire Epstein, midterms… Trump en pleine tempête politique

Bienvenue dans Du côté de chez Sam, votre rendez-vous pour comprendre les États-Unis au-delà des clichés et des gros titres. Et en ce moment, l’actualité est particulièrement dense…

Sur le plan international, les frappes illégales menées par États‑Unis et Israël contre Iran et la mort du guide suprême Ali Khamenei ouvrent une période d’incertitude, y compris pour la politique intérieure américaine : consensus national, divisions partisanes, et débat sur l’engagement militaire.

Autre dossier brûlant : l’affaire Jeffrey Epstein revient au premier plan. Le ministère de la justice conserve toujours des dizaines de milliers de documents et Bill Clinton et Hillary Clinton ont été auditionnés. De quoi relancer les interrogations sur l’ampleur du scandale et ses ramifications politiques.

Enfin, la semaine politique américaine a été marquée par le traditionnel discours sur l’état de l’Union, prononcé par Donald Trump, un moment clé pour fixer l’agenda politique et tester les rapports de force à Washington. D’ailleurs, la campagne pour les midterms, les élections de mi -mandat, commence déjà à structurer la vie politique américaine, avec les premières batailles d’investitures dans les deux grands partis.

Allez , il est temps d’aller faire un tour du côté de chez Sam.