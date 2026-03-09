La bombe économique de Trump : pourquoi la guerre en Iran va nous frapper

L’impérialisme mortifère de Trump va-t-il conduire le monde dans une crise économique et sociale majeure ?

Depuis les frappes menées le 28 février par les États-Unis et Israël contre l’Iran, les bombardements se poursuivent et les autorités iraniennes évoquent déjà plus de 1 200 morts. Au-delà du drame humain, prioritaire ; le conflit secoue les marchés et ravive le spectre d’une crise économique mondiale.

Les prix de l’énergie s’envolent : le baril de Brent a dépassé les 100 dollars, bondissant de plus de 16 % lundi matin, tandis que le gaz référence européenne TTF progressait fortement. Les marchés financiers reculent et les taux d’intérêt repartent à la hausse, signe d’une inquiétude croissante. Au cœur des tensions se trouve le détroit d’Ormuz, passage stratégique par lequel transite environ 20 % du pétrole consommé dans le monde et une part majeure du gaz naturel liquéfié. Les menaces iraniennes sur ce corridor maritime et les attaques visant des navires font craindre une perturbation durable des approvisionnements.

Pour de nombreux analystes, l’enjeu dépasse la seule confrontation militaire : contrôler les flux énergétiques d’une région qui concentre près de la moitié des réserves mondiales de pétrole représente un levier géopolitique majeur. Si le conflit s’installe, l’impact pourrait être global : hausse de l’énergie, inflation et ralentissement économique, y compris en Europe, encore fragilisée par les conséquences de la guerre en Ukraine. Quel rôle l'Etat français et Emmanuel Macron ont, et doivent jouer, dans ce conflit dorénavant mondial ?

Lisa Lap et Thomas Porcher décryptent tout cela, c’est l’Instant Porcher !