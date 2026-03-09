Je fais un don

"Toujours debout !", c'est l'émission quotidienne du Média diffusée en direct qui décrypte l'actualité en présence de nombreux invité.e.s !

8 mars : retour sur les mobilisations | Cuba dans le viseur de Trump

Au sommaire de cette édition,

Nous reviendrons sur la journée internationale des droits des femmes, c’était hier le 8 mars et pour l’occasion près de 200.000 personnes ont défilé partout en France d’après la CGT. La veille, une marche nocturne plus radicale était organisée. Le Média y était, nous reviendrons sur ces deux temps forts du weekend en reportage et avec nos invitées du jours.

Point international ensuite avec ces nouvelles déclarations va-t-en guerre de Donald Trump. Le président américain, déjà engagé dans une campagne de bombardements intenses en Iran, cible désormais Cuba. L’île, sous embargo des États-Unis depuis 1962, a été directement menacée par le chef d’État ce weekend. Il a déclaré que le pays vivait ses derniers moments”. On en parlera avec des spécialistes de la zone.

