Guerre en Iran : retour sur 10 jours de conflit

L’offensive lancée fin février par les États-Unis et Israël contre l’Iran plonge le Moyen-Orient dans une spirale d’escalade. Les bombardements israéliens sur Téhéran ont visé des infrastructures énergétiques, provoquant incendies et fumées toxiques, tandis que l’Iran poursuit ses tirs de missiles et menace les installations pétrolières du Golfe. Cette crise fait craindre une rupture d’approvisionnement mondial, alors que le trafic dans le détroit d’Ormuz est fortement perturbé et que les prix du pétrole s’envolent. Sur la scène internationale, les réactions restent limitées. En France, Emmanuel Macron a condamné l’offensive tout en déployant des moyens militaires en Méditerranée, officiellement à titre défensif. Le président français tente aussi de se poser en médiateur en multipliant les appels diplomatiques et en proposant une mission navale pour sécuriser le trafic maritime. Mais après dix jours de conflit et des milliers de victimes, aucune issue rapide ne semble se dessiner.

