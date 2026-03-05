"Toujours debout !", c'est l'émission quotidienne du Média diffusée en direct qui décrypte l'actualité en présence de nombreux invité.e.s !
Darmanin veut juger les viols en un jour | Iran : crise humanitaire au Moyen-Orient
Au sommaire de cet édition,
Gérald Darmanin propose de juger les viols en un seul jour, c’est ce que révèle une enquête du journal l’Humanité publiée ce matin. Il s’agirait dans les faits de réduire la durée des audiences au sein des cours criminelles départementales. On en parle avec Justine Probst, magistrate et membre du syndicat de la magistrature, et Nathalie Tomasini, avocate pénaliste, spécialiste des violences conjugales.