Je fais un don

Toujours debout !

Toujours debout !

"Toujours debout !", c'est l'émission quotidienne du Média diffusée en direct qui décrypte l'actualité en présence de nombreux invité.e.s !

Partager

Darmanin veut juger les viols en un jour | Iran : crise humanitaire au Moyen-Orient

Au sommaire de cet édition, Gérald Darmanin propose de juger les viols en un seul jour, c’est ce que révèle une enquête du journal l’Humanité publiée ce matin. Il s’agirait dans les faits de réduire la durée des audiences au sein des cours criminelles départementales. On en parle avec Justine Probst, magistrate et membre du syndicat de la magistrature, et Nathalie Tomasini, avocate pénaliste, spécialiste des violences conjugales.

Toujours debout !

"Toujours debout !", c'est l'émission quotidienne du Média diffusée en direct qui décrypte l'actualité en présence de nombreux invité.e.s !

En voir +

Vous aimerez aussi

Le Média n'appartient ni à l'état, ni à des milliardaires, il est financé uniquement par des citoyens comme vous.

Il est en accès libre pour le plus grand nombre grâce à des citoyens qui contribuent tous les mois. Devenez Socio pour soutenir l'information indépendante !

Rejoignez les Socios

Afin de rester indépendant et en accès libre pour le plus grand nombre, et de continuer de vous proposer des enquêtes sur les magouilles de la Macronie et les arnaques des multinationales, des reportages de terrain au plus près de ceux qui luttent, des entretiens, débats et émissions comme on n'en voit plus à la télé, nous avons besoin de vous !