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Rave party à Bourges : quand les teufeurs défient Nuñez
Le teknival de Bourges n’est pas qu’un rassemblement festif, c’est un bras de fer. D’un côté, des milliers de participants qui défendent une fête libre, autonome et souvent politisée. De l’autre, un durcissement législatif porté notamment par le camp d’Édouard Philippe, qui pourrait pénaliser lourdement toute implication dans une rave non autorisée. Jusqu’à six mois de prison et 30 000 euros d’amende, là où il n’y avait jusqu’ici qu’une contravention pour les organisateurs. Cette évolution s’ajoute à une pression déjà constante, entre arrêtés préfectoraux et répression policière. Pour les teufeurs, le message est clair. Ce n’est pas seulement une question de bruit ou d’ordre public, mais bien une volonté de faire disparaître des espaces jugés incontrôlables. À Bourges, la fête devient alors un acte de résistance.