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Bally Bagayoko, la nouvelle victoire de l’insoumis contre le PS
L’élection de Bally Bagayoko à la tête de Plaine Commune illustre une nouvelle bataille entre les gauches, remportée par LFI face au PS de Karim Bouamrane.
Le maire de Saint-Denis s’impose avec 46 voix contre 32 dans un scrutin très politisé, où le socialiste avait tenté de promouvoir une logique de “consensus” et de compromis. Il a accusé son concurrent de chercher à "faire de Plaine Commune une base arrière pour la candidature de Jean-Luc Mélenchon" à la présidentielle de 2027.
Mais cette stratégie n’a pas suffi à inverser le rapport de force. La France insoumise, appuyée par plusieurs élus locaux, a confirmé son implantation locale et sa capacité à gagner des positions institutionnelles clés.
En face, le Parti socialiste continue de défendre une culture de la négociation et de l’équilibre, tout en marginalisant son ex-alié du NFP, mais il apparaît de plus en plus fragilisé.