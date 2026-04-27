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Master Poulet vs Bouamrane (PS) : ce que cache ce combat de coqs
À Saint-Ouen, la guerre du poulet continue comme une série dont personne n’arrive à couper le générique. D’un côté, Karim Bouamrane, maire socialiste en mode grand plan de transformation de la ville, costard bien repassé et ambitions qui débordent du cadre. De l’autre, Master Poulet, ses tarifs qui défient toute concurrence et ses clients qui transforment le trottoir en file d’attente permanente. Au début, une histoire très classique de commerce qui s’installe. Puis tout s’accélère. Contrôles en rafale, décisions qui font débat, réponses qui s’enchaînent, et voilà le dossier qui quitte le bureau administratif pour atterrir en plein feuilleton local. Chacun joue son rôle, chacun soigne ses entrées, et Saint-Ouen devient le décor d’une télé-réalité municipale un peu absurde.