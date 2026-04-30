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Freeze Corleone condamné : la liberté artistique en danger ?
Tout part d’une punchline. Dans “Haaland”, Freeze Corleone évoque de manière implicite l’attentat de Nice. Rien d’explicite, mais une interprétation qui suffit à déclencher une condamnation lourde : 15 mois avec sursis, 50 000 euros d’amende. Derrière cette affaire, une question revient : juge-t-on encore des paroles, ou une image déjà construite ? Car Freeze Corleone, c’est aussi un personnage controversé, scruté, commenté. Dans le rap, cette tension est ancienne : genre populaire, souvent provocateur, il est régulièrement placé sous surveillance. Mais aujourd’hui, le phénomène semble s’élargir. Les œuvres sont de plus en plus lues à travers une grille morale immédiate, qui réduit leur ambiguïté. Résultat : une pression diffuse qui pousse à l’autocensure et à l’aseptisation. Pourtant, dans le même temps, les artistes visés continuent de rencontrer leur public. Ce décalage pose une question politique centrale : une société peut-elle contrôler les discours sans appauvrir le débat qu’elle prétend protéger ?