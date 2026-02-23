Le Récap, c’est la pastille d’info condensée et musclée du Média. Tous les jours, du lundi au jeudi, à 20h, on passe en revue l’actualité sans filtre et sans langue de bois.
Quentin D. : rassurez-vous, pour les médias, la marche néonazie à Lyon s’est très bien passée !
Lyon a de nouveau servi de décor aux nostalgies les plus rances du pays. Samedi, une semaine après la mort du militant néofasciste Quentin Deranque, l’extrême droite a organisé une “marche blanche”, très blanche et bien dégagée derrière les oreilles. Des saluts nazis et autres slogans racistes ou homophobes se sont glissés dans le cortège, minimisés par les médias qui répètent que “tout s’est très bien passé”. L’organisatrice officielle n'est d'autre qu'Aliette Espieux, une militante anti-avortement mariée à Eliot Bertin, un militant néon*zi local impliqué dans plusieurs agressions. Son collectif Lyon populaire, dissous récemment, s'est déjà réinventé sous le nom Audace Lyon, qui comptait, dans ses militants, Quentin Deranque.