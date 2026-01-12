Racisme, magouilles et plagiat : le fiasco de Sarah Knafo

Avec sa candidature tardive à la mairie de Paris, Sarah Knafo tente de transformer une notoriété médiatique en crédibilité politique. Soutenue par une couverture médiatique massive, notamment au 20h de TF1, la vice-présidente de Reconquête adopte une stratégie de normalisation assumée : disparition du nom du parti, esthétique progressiste, discours consensuel sur le « bonheur » et la démocratie locale. Inspirée de la campagne du maire socialiste de New York Zohran Mamdani, elle espère reproduire un scénario d’outsider victorieux. Mais derrière cette façade, les fondamentaux de l’extrême droite demeurent : obsession sécuritaire, attaques contre les fonctionnaires, promesses budgétaires intenables et arrêt de la construction de logements sociaux. Le fiasco de son site participatif — envahi de propos racistes, truffé de failles techniques et soupçonné de manipulation — met à nu les limites de cette stratégie. Knafo ne cherche pas tant à concurrencer le RN qu’à siphonner l’électorat LR des quartiers favorisés de l’ouest parisien.

