Le Récap, c’est la pastille d’info condensée et musclée du Média. Tous les jours, du lundi au jeudi, à 20h, on passe en revue l’actualité sans filtre et sans langue de bois.

Mort de Quentin D : La France Insoumise au cœur d’une offensive politique

Avec l’affaire Quentin, l’extrême droite déploie une stratégie classique : transformer un drame en arme politique. Accusations sans preuve, rumeurs virales, noms exposés, menaces à peine voilées. La France Insoumise se retrouve au centre d’un récit imposé à grande vitesse, contraignant ses responsables à se défendre avant même que la justice ne parle. Dans l’hémicycle comme sur les plateaux, les attaques se multiplient. Pendant ce temps, les violences d’extrême droite restent largement invisibilisées. Au-delà du cas précis, c’est un glissement inquiétant du débat public qui s’opère, avec en toile de fond une pression croissante sur la gauche militante et politique.

Le Récap, c’est la pastille d’info condensée et musclée du Média. Tous les jours, du lundi au jeudi, à 20h, on passe en revue l’actualité sans filtre et sans langue de bois.

