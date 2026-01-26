« Carte blanche », c’est la rubrique du Média consacrée à nos coups de gueule, coups de cœur et à nos partis pris. À nos opinions, étayées par des faits scrupuleusement respectés mais éclairés par nos différentes sensibilités.
Le Pen et Odoul humiliés par les juges : récit du procès du RN
Le procès du Rassemblement national est en cours, et il met en lumière des soupçons lourds : emplois fictifs, détournement de fonds publics européens, et un système organisé au cœur même du parti. Au-delà des responsabilités individuelles, c’est le fonctionnement d’un parti qui se présente comme “anti-système” qui est aujourd’hui examiné par la justice. Un procès qui interroge aussi notre rapport à l’argent public, à l’exemplarité politique, et au double discours de l’extrême droite. Pour en parler, notre journaliste Nadia Sweeny nous propose une carte blanche qui va nous décortiquer les enjeux judiciaires du procès.