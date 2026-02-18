Je fais un don

Le Récap, c’est la pastille d’info condensée et musclée du Média. Tous les jours, du lundi au jeudi, à 20h, on passe en revue l’actualité sans filtre et sans langue de bois.

De Châteauroux à la mort de Quentin : l'extrême droite plus lâche que jamais

Le storytelling s’est fissuré. Quentin Deranque, présenté comme pacifique, appartenait à des sphères radicales actives. Les vidéos contredisent la version initiale et révèlent une confrontation initiée par son camp. Et surtout, lors des affrontements, la majorité des militants d'extrême droite fuient en laissant les leurs derrière eux, et notamment Quentin, inconscient au sol. Ce moment dit tout et résonne politiquement. Il témoigne une idéologie portée par ces militants, fondée sur la loi du plus fort, l’individualisme radical et le mépris des “faibles”. Derrière les discours sur l’honneur, la virilité et la fraternité, c’est une logique brutale qui s’exprime : marche ou crève. Ce n’est pas une anomalie, c’est une traduction concrète de leur logiciel politique.

