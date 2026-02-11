Propagande et dérapage : pourquoi ce journaliste a rendu sa carte

Dans sa nouvelle chronique, le journaliste indépendant Mourad Guichard revient sur la mise en retrait de Jean-Marc Morandini de l’antenne de CNews et de l’hypocrisie qui l’entoure, notamment de la part de Sonia Mabrouk qui l’a retrouvé sur Europe1. Il s’étonne également de la Une de Libé qui mélange maladroitement deux informations primordiales, laissant penser que l’ancienne directrice de France Inter serait une proche d’Epstein. Jean-Sébastien Ferjou et Paul Sugy, deux journalistes ultra réac, s’enfoncent un peu plus dans leur soutien honteux à Donald Trump qui a relayé une vidéo qui montre le couple Obama grimé en singes. À la question de savoir si les équipes de Frontières ne nous prenaient pas pour des ânes, l’une de leurs dernières performances ne laisse aucun doute : oui, ce sont des benêts. Le célèbre militant identitaire Jordan Da Rocha Florentin prouve qu’il ne connaît pas une expression aussi basique que « blanc bec » laissant entendre qu’il s’agirait d’une expression anti-blancs. Cette nouvelle chronique a été accompagnée par l’invité, Léonard Vincent, journaliste international qui a rendu sa carte de presse et quitté la profession. Il s’en explique à l’occasion du Microscope. Une décision mûrement réfléchie et qui l’a conduit à se tourner vers sa véritable passion, l’édition.