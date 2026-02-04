"L'Oeil de Moumou" est une chronique médias signée Mourad Guichard. Mourad Guichard est un journaliste indépendant, qui pose un regard tranchant sur les grandes et petites dérives de notre paysage audiovisuel et médiatique.
La vérité sur les sondages en France
Nouvel épisode de l’œil de Moumou, la chronique de critique média par Mourad Guichard. Le politologue Alain Garrigou et l'ancien sénateur Jean-Pierre Sueur son les invités de Mourad et d'Amira pour aborder le sujet des sondages dans la partie " Au microscope" de l'émission.