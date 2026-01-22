Notre regard singulier sur l'état de la France et la marche du monde. Au-delà des faits, le sens de l'actualité.
Comment l’Arcom protège Cnews : ce journaliste a enquêté
Depuis des années, CNews multiplie les propos racistes, islamophobes, discriminatoires, et impose à longueur d’antenne sa vision clairement marquée à l’extrême droite. En 6 ans, l’ARCOM a infligé 530 mille euros d’amendes à la chaîne d’opinion. Donc en théorie et en pratique, le gendarme de l'audiovisuel est chargé de faire respecter les règles et sanctionner les dérapages de la chaîne de Vincent Bolloré. Mais depuis au moins un an l’ARCOM semble avoir renoncé à exercer pleinement sa mission. Dans une enquête publiée par Mediapart, le journaliste Yunnes Abzouz révèle comment la direction de l’ARCOM aurait, à plusieurs reprises, ignoré les recommandations de ses propres équipes pour éviter de sanctionner plus durement CNews, malgré des récidives pourtant avérées. Comment s’explique cette indulgence assumée, ces sanctions édulcorées, ces dossiers bloqués en interne ? Assiste-t-on à une faillite organisée de la régulation audiovisuelle face au pouvoir médiatique du groupe Bolloré ? On va tenter de répondre à ces questions avec Yunnes Abzouz, auteur de cet article : Comment l’Arcom a fermé les yeux sur des dérapages de CNews.