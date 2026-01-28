Face aux grands médias locaux, ils organisent la riposte

Dans cette nouvelle chronique de « L’oeil de MouMou », le journaliste indépendant Mourad Guichard revient sur la célèbre citation de l’acteur Jean-Claude Van Damme qui avait prédit, il y a 15 ans, la disparition de l’eau potable. Un récent rapport vient de lui donner (partiellement) raison. Il raille également la chaîne T18, organe central du Printemps républicain, qui a un programme bien moins attrayant que la chaîne d’état nord-coréenne.

Les « top », qu’ils soient ou non paradoxaux, sont attribués à Julien Odoul pour son grand moment de solitude dans les studios de Sud Radio. Difficile de justifier, en effet, sa présence aux côtés de Jean-Marc Morandini définitivement condamné pour pédocriminalité. Il pointe également les propos successifs de Nelson Monfort qui traduisent une dérive propre à nombre de ses confrères journalistes sportifs. Mourad Guichard dissèque les récents propos d’Arno Klarsfeld, l’ex-avocat, qui en a appelé à l’organisation de « rafles » sur le sol français, afin d’attraper des étrangers sous OQTF forcément délinquants. Un comble de la part du fils du couple chasseur de nazis.

Dans la partie « Au microscope », Amira et Mourad font un focus sur un nouveau média : Info GauchO. Avec Adrien, l’un des co-fondateurs de ce média du Loiret, ils dissèquent le poids des journaux locaux dans la (dés) information. Mais aussi, leurs liens étroits avec les pouvoirs politiques. D’où l’importance de riposter par des médias indépendants qui se font l’écho des mouvements sociaux. L’émission s’achève, avant les remerciements, par la nouvelle rubrique « Courrier des lecteurs » qui relaie les informations transmises par des internautes bienveillants.