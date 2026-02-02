Budget : motions de censure rejetées | Journalisme sportif : un système misogyne

Au sommaire de cette édition :

La fin du feuilleton budgétaire ? Les motions de censure sont en cours de vote, mais aucun doute, elles seront rejetées. Sébastien Lecornu aura donc le champ libre. Nos journalistes Lisa Lap et Andrei Manivit sont à l’Assemblée nationale depuis cet après-midi. On va les retrouver dans quelques minutes.

Il sera également avec nous : Nils Wilcke, pour une chronique politique bien sûr, dédiée aux écologistes. Certains sont menacés de suspension pour avoir critiqué leur direction. Et Nils, en sa qualité de journaliste politique à l’affût de la moindre indiscrétion, a enquêté là-dessus.

Puis, en dernière partie, on recevra Sandy Montanola, enseignante-chercheuse en sciences de l’information et de la communication, et Syanie Dalma, coprésidente de l’association Femmes journalistes de sport, pour parler de l’affaire Daniel Bravo. Ou quand un journaliste ose tenir à l’antenne des propos sexistes sur une ancienne joueuse des Bleues… Il a été suspendu. Mais son discours en dit long sur la place des femmes dans le milieu du sport et du journalisme sportif.