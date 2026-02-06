Agressé en Israël, banni des médias : Pascal Boniface contre la censure

Dans cet entretien, Pascal Boniface revient sur un parcours marqué très tôt par l’engagement politique et l’ouverture au monde. Sa politisation naît d'un engagement dés le lycée contre la guerre et le fascisme, qui lui font comprendre que les rapports de force internationaux structurent durablement les injustices. Très vite, les questions internationales s’imposent à lui comme un prisme central pour lire le monde.

À ses yeux, la plus grande erreur stratégique de la diplomatie française reste son alignement atlantiste, au détriment d’une voix réellement indépendante. Sur la Palestine, Boniface décrit un sujet où toute parole critique est immédiatement suspectée. Il évoque une forme de solidarité post-coloniale en France, qui empêche un débat serein et honnête. Cette constance lui a valu de prendre des risques, comme sur la Palestine ou dans sa défense de Médine face aux caricatures médiatiques.

Plus largement, il dénonce les biais médiatiques sur l’international qui lui valent d'avoir été écarté des grands plateaux des médias mainstream. En réponse, sa chaine Youtube lui a permis de toucher des centaines de milliers d'auditeurs.