Audiovisuel public : un rapport explosif | Situation au Mali : le pays au bord du gouffre

Au sommaire de cette édition de Toujours Debout,

Nouvelle attaque en règle contre l'audiovisuel public. Le rapport du député UDR Charles Alloncle a été adopté hier, grâce à l’abstention des macronistes. Objectif affiché 1 milliard d’euros d'économies.. Sans valeur législative, il pourrait cependant constituer la base d’une future proposition de loi. On en parlera avec Aurélien Saintoul, député LFI membre de la commission

Dans l’actualité aussi le Mali, plusieurs grandes villes du pays ont été attaquées ce weekend. Les assauts, menés par une coalition de groupes armés djihadistes et séparatistes, ont fragilisé la junte au pouvoir, le ministre de la Défense a été tué. Retour sur la situation avec Djeneba Aïta, Fatou-Elise Ba et Nathalie Prévost.