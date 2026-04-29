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Chômage : une manipulation des chiffres ? | Immigration : les propos polémiques de Ruffin

Au sommaire de cette édition de Toujours Debout,

On décortique les chiffres du chômage avec Alexis Bordes, secrétaire général de la CGT chômeurs-précaires. Le chômage est-il réellement en baisse ou manipulation statistique du gouvernement, on en parle en début d'émission.

Une partie de la gauche serait-elle entrain de muer vers l'anti-immigration ? François Ruffin, candidat à la primaire de l'union de la gauche à déclaré vouloir limiter l'immigration du travail. On en parlera avec Danièle Obono, députée LFI de Paris.

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