"Toujours debout !", c'est l'émission quotidienne du Média diffusée en direct qui décrypte l'actualité en présence de nombreux invité.e.s !
Morts au travail : les chiffres sont brutaux | Prix du gaz : les foyers pauvres en première ligne
Au sommaire de cette édition de Toujours Debout, les morts au travail. Plus de 100 000 travailleurs de moins de 25 ans sont accidentés tous les ans en France et au moins 423 ont trouvé la mort depuis 2020. La France est un des plus mauvais élèves d’Europe sur ce sujet là. C'est le sujet de notre première partie. Ensuite, nous serons aussi à bord d’un navire de la flottille pour Gaza, Après l'opération militaire israélienne qui a intercepté illégalement près de 200 personnes dont 11 français. On terminera cette édition avec la hausse du prix du gaz et ses conséquences pour les foyers français les plus modestes.