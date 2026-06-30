Pourquoi Trump est en train de conquérir l'Amérique du Sud
Après l’Argentine de Milei, le Chili de Katz, et la Bolivie de Rodrigo Paz, c'est la Colombie et le Pérou qui tombent à leur tour. Dimanche dernier, Abelardo de la Espriella, outsider des sondages et hommes d’affaires, est arrivé en tête du second tour de la présidentielle colombienne face à son adversaire de gauche et héritier de Gustavo Petro, Ivan Cepeda. Au Pérou, C'est Keiko Fujimori, l’héritière du dictateur Alberto Fujimori, qui est en passe de devenir présidente devant son adversaire de gauche Roberto Sanchez, après un dépouillement interminable. Pourquoi une telle vague brune ? Est-ce que toute l'Amérique du Sud va finir sous la coupe de Trump et des intérêts économiques américains ? Quel avenir pour ces peuples ? Mais surtout, qu’est-ce qui séduit tant les populations sud américaines et quel est la responsabilité des gauches "SudAm" dans ce phénomène ?