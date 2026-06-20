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Du Côté de Chez Sam

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80 ans de Trump : le grand cirque

Donald Trump serait-il le César Auguste de Wish ? Pour ses 80 ans, le président américain a accueilli, à la Maison Blanche, un combat d'UFC, la ligue de MMA. Rien que ça. Tranquillement, Caïus Donaldus Trumpus, s'organise en privé son petit combat de gladiateur. Ce, alors que la guerre faisait encore rage au Moyen Orient - à cause de lui - et que sa population est mise la tête sous l’eau par l’inflation… Au Moyen-Orient, justement, dans la soirée du Mercredi 17 juin, Donald Trump signait un accord avec l’Iran particulièrement désavantageux pour lui et les Etats-Unis. De quoi se demander, là encore, pourquoi avoir fait tout ce tintouin ? Une manière tout de même peu adéquat de démarrer le G7 à Paris. Pendant tout ce temps, les primaires et la campagne pour les Midterms continuent Et il y a un mouvement politique qui pourrait singulièrement tirer son épingle du jeu, c’est le Democratic Socialists of America (DSA). Et en fait, il se peut que ça soit eux, le “LFI” américain. Dans le sillage de Zohran Mamdani et soutenus par Bernie Sanders, plusieurs candidats sont plutôt bien placés pour remporter leurs primaires respectives et des mairies importantes, comme Washington D.C ou Los Angeles. On verra tout ça avec Tristan Cabello et Claire Rabès dans Du Côté de Chez Sam.

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