Nouvel épisode des Indiscrets de Nils Wilcke. Journaliste indépendant, journaliste politique jusqu’au bout des doigts, il recueille les confidences des politiques de tout bord.
Pourquoi Raphaël Glucksmann patine déjà
Au sommaire de cette émission,
Glucksmann en panne : pourquoi Place Publique galère à s’imposer à gauche.
Coup de chaud sur l’exécutif. Pourquoi le gouvernement ne protège pas les Français.
Déjeuner chez Bolloré : la fausse colère de Lecornu contre Annie Genevard
C’est parti pour les Indiscrets !