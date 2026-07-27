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Pourquoi Lecornu vole au secours du RN et de Marine Le Pen avant 2027
Le gouvernement a trouvé une nouvelle urgence estivale : aider le RN à emprunter de l'argent. Lundi dernier, Sébastien Lecornu a réuni les patrons des principales banques françaises pour résoudre un problème qui revient tous les cinq ans : Marine Le Pen ne trouve pas de banque française prête à financer sa campagne. Les banquiers ne brillent pourtant pas par leur sens moral. Mais entre une candidate condamnée pour détournement de fonds publics et la peur de voir des clients partir, ils préfèrent passer leur tour. Qu'à cela ne tienne. Matignon propose désormais un prêt partagé entre plusieurs banques, avec, en bonus, une garantie partielle de l'État si les choses tournent mal. Le tout au nom de la démocratie et de la souveraineté financière. Après avoir repris une partie des thèmes du RN, facilité sa normalisation politique et plaidé pour que Marine Le Pen puisse être candidate, le gouvernement s'attaque désormais au dernier obstacle : le financement de sa campagne.