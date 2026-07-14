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Le PS enterre la primaire : ce vote qui arrange Mélenchon et Glucksmann
La primaire unitaire de la gauche est officiellement morte. Jeudi, les militants socialistes ont désavoué Olivier Faure en rejetant sa stratégie de "pré-primaire" et en optant pour une primaire fermée entre les forces sociales-démocrates. Premier revers militant pour Faure en huit ans à la tête du PS, alors que les ambitions présidentielles se multiplient déjà chez les socialistes. Pendant ce temps, Clémentine Autain annonce qu'elle se retire au profit du candidat de gauche le mieux placé, la stratégie de Marine Tondelier, chez Les Ecologistes, peine à maintenir l'unité des écologistes, le PCF s'organise de son côté et Jean-Luc Mélenchon poursuit sa campagne sans se soucier des états d'âme de ses voisins. Au final, la primaire censée rassembler la gauche aura surtout confirmé que chacun voulait mener sa propre campagne. Et il reste encore dix mois avant le premier tour…