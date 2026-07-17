Elsa Faucillon : communiste, elle dit non à Fabien Roussel ?

Elle est l'une des voix les plus singulières de la gauche française. Députée communiste des Hauts-de-Seine depuis 2017, Elsa Faucillon porte des combats que beaucoup préfèrent éviter : l'antiracisme, la Palestine, la défense des exilés et des personnes étrangères. Des combats qu'elle assume frontalement et qu’elle inscrit dans une stratégie de radicalité dans la lutte contre l'extrême droite.

Dans ce nouveau Fauteuil, elle revient sur son parcours : une enfance dans une famille cégétiste, une politisation précoce, un chemin loin des sentiers balisés de Sciences Po et de l'ENA, et la violence de classe qui va avec. Elle raconte sa première campagne législative, sa vie de députée, et son récent déplacement à Calais à la rencontre des exilés. On parle aussi de la stratégie pour 2027 : pourquoi la NUPES puis le NFP se sont fracturés sur la Palestine et les violences policières, ces sujets qui touchent d'abord les personnes racisées. Et surtout : comment reconstruire une gauche de rupture pour la présidentielle, et autour de quel projet ?