Nouvel épisode des Indiscrets de Nils Wilcke. Journaliste indépendant, journaliste politique jusqu’au bout des doigts, il recueille les confidences des politiques de tout bord.
Le coup de main secret de Macron à Le Pen
Au sommaire de cette émission :
Marine Le Pen peut dire merci à Richard Ferrand pour son jugement en appel. Nils a enquêté sur le coup de main du macroniste au RN.
Alors que le RN se lamente car il ne trouve pas de banques pour financer sa campagne en 2027, ça roule pour LFI. On vous explique tout ça.