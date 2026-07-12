On a retrouvé les archives qui accablent Marine le Pen

Condamnée deux fois, mais "heureuse" ? Dans ce nouvel épisode de la VAR Politique, Nabil Touati décrypte la communication surréaliste de Marine Le Pen et du Rassemblement national après sa condamnation en appel pour détournement de fonds publics. Derrière l'euphorie de façade, la VAR expose la panique d'un parti qui multiplie les gaffes. De la moue crispée de Jordan Bardella (qui expliquait hier exiger un casier vierge pour ses candidats) aux aveux “naïfs” de Laure Lavalette sur la stratégie de "jouer la montre", le récit du RN prend l'eau de toutes parts. Mais le pire est à venir avec l'épreuve des archives. La chronique confronte Marine Le Pen à ses propres leçons de morale. Celle qui s'abrite aujourd'hui derrière la présomption d'innocence exigeait autrefois… l'expulsion immédiate des élus soupçonnés mais pas encore condamnés. Pire encore : la candidate qui se réjouit d'avoir sauvé son éligibilité expliquait en 2012 que les politiques coupables de détournement de fonds devaient être frappés d'inéligibilité à vie. La VAR démontre comment le RN tente d'utiliser l'élection présidentielle pour effacer une décision de justice. Un naufrage moral et politique pour un parti qui prétendait incarner l'ordre.