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Bruno Le Maire en mode mélenchon ? Le comeback gênant de l'ancien ministre

La présidentielle 2027 n’avait visiblement pas encore assez de candidats : Bruno Le Maire vient d’entrer dans la danse. Après une retraite suisse censée marquer la fin de sa carrière politique, l’ancien ministre de l’Économie revient avec une promesse spectaculaire : « changer de système ». Oui, Bruno Le Maire. Celui qui a passé sept ans à défendre la politique économique d’Emmanuel Macron. Le voilà désormais "en rupture" avec le système qu’il a lui-même contribué à construire. Du moins dans le vocabulaire, parfois même emprunté à Jean-Luc Mélenchon. Mais attention, la pseudo-révolution a ses limites : derrière les accents de grand soir, on retrouve les grands classiques de la droite libérale. Moins d’aides sociales, suppression de la fonction publique territoriale, entreprises libérées et appel au retour de l’autorité. Bruno Le Maire a peut-être changé de ton, pour se différencier d'Attal et de Philippe, mais certainement pas vraiment de partition.

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