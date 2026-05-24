La vidéaste Gwen Guirette revient sur les trajectoires de personnalités politiques ou les grandes périodes qui ont marqué l’histoire contemporaine afin de déconstruire les récits nostalgiques et éclairer les réalités sociales, politiques et culturelles de leur époque.
Pourquoi François Ruffin divise autant la gauche
La bande dessinée de François Ruffin a créé la polémique, notamment pour le racisme systémique qu’elle contribue à entretenir et aussi du fait de la mise en avant démesurée de son auteur. Cette œuvre s'inscrit toutefois dans un long continuum de films, de livres et d'engagements politiques. Dans cet épisode de C'était pas mieux avant, Gwên retrace le parcours politique, artistique et journalistique de François Ruffin : de Fakir à sa candidature à l'élection présidentielle.