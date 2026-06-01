Attal, Glucksmann : mais où est le programme ?

Dans ce nouvel « Instant Porcher », Lisa Lap et l’économiste Thomas Porcher décryptent les ambitions présidentielles de deux figures très médiatisées : Gabriel Attal et Raphaël Glucksmann. L’émission s’ouvre sur l’ancien Premier ministre d’Emmanuel Macron, qui tente d’incarner « le renouveau » et « la jeunesse » en mettant en avant sa vie personnelle. Une stratégie de communication pour faire oublier un bilan macroniste et très libéral. Lorsque le débat se déplace sur le fond, l’analyse devient plus sévère. À travers une séquence où Gabriel Attal peine à détailler ses propositions sur l’assurance chômage, Lisa Lap et Thomas Porcher soulignent la continuité avec le macronisme. La figure de jeunesse ne leurre pas Thomas Porcher et Lisa Lap : Gabriel Attal incarne une vision économique et sociétale conservatrice (économies, dette, déficit, abaya, loi immigration…).

L’émission se tourne ensuite vers Raphaël Glucksmann, présenté comme un « ovni politique » coincé entre le Parti socialiste et la macronie. Derrière les débats sur son style ou son charisme, l’équipe examine ses propositions : investir dans l’éducation, augmenter le nombre d’enseignants et défendre l’idée que « le travail doit payer plus ». Mais… rien n’est chiffré. Thomas Porcher et Lisa Lap pointent une absence de planification concrète, et une présidentielle qui s’oriente sur un « concours de beauté ». Enfin, l’émission s’interroge sur les tractations autour d’une union de la gauche sans LFI et appelle les citoyens à rester vigilants face aux discours politiques en vue de 2027.

Lisa Lap et Thomas Porcher décryptent tout cela, c’est l’Instant Porcher !