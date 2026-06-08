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Le pari réussi de Mélenchon : le vrai message du meeting de Saint-Denis
Au fond, le meeting de Saint-Denis n'avait pas pour objectif d'annoncer quelque chose. Il avait pour objectif de lancer quelque chose. Jean-Luc Mélenchon a bien réaffirmé les grands axes de son projet et défendu sa vision d'une « Nouvelle France » face au Rassemblement national. Mais personne n'a découvert son programme dimanche. Ce que LFI cherchait à produire, c'était une image : celle d'un mouvement prêt à entrer en campagne. Avec 26 000 personnes revendiquées, l'objectif est atteint. Le rassemblement a montré qu'au-delà des polémiques et des critiques, les Insoumis disposent toujours d'un programme identifié, d'une organisation solide et d'une base militante prête à se mettre en mouvement. Dans une vie politique souvent réduite aux sondages et aux séquences médiatiques, cette démonstration compte. Elle crédibilise le mouvement, remobilise les militants et installe une dynamique. Reste désormais à faire vivre cet élan. Car en politique, les vagues ne valent que par la manière dont on les surfe.