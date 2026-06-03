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Olivier Faure invente la pré-primaire
Vous pensiez avoir compris le projet de primaire à gauche ? Mauvaise nouvelle : Olivier Faure vient d'inventer la pré-primaire avant la primaire. Alors que l'hypothèse d'une candidature commune de la gauche reste plus fragile que jamais, le patron du Parti socialiste propose désormais de départager d'abord les candidats sociaux-démocrates avant de les envoyer affronter les candidats de la future primaire unitaire. Une sorte de tournoi qualificatif pour accéder à une compétition qui n'existe pas encore vraiment. Entre les partisans de l'union, les opposants déclarés, les ambitions présidentielles plus ou moins assumées et les guerres internes au PS, le paysage devient franchement illisible.